Presidente de LNBP niega acusaciones de Gustavo Ayón

Sergio Ganem, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, negó tajantemente las acusaciones hechas por Gustavo Ayón sobre un bloqueo en su contra, para la adquisición de un equipo (o parte de él).

"Ni yo en lo personal, ni la Liga en lo profesional, tenemos alguna diferencia o situación en contra de Gustavo Ayón", inició Ganem.

El también presidente de Fuerza Regia relató que, en efecto, el 29 se mayo el basquetbolista le manifestó su interés de adquirir una membresía de la LNBP, para le temporada 2020-2021. "Le dije que lo podía ver conmigo, que con mucho gusto nos coordinábamos para realizar una conferencia telefónica", misma que nunca se dio.

De acuerdo con Ganem, luego de la falta de organización para concretar el encuentro, el 7 de julio Ayón le envió un mensaje que decía: "Sobre la franquicia, vamos a parar eso, ya que estamos involucrados en Aguacateros y desde ahí empezaremos a trabajar, estamos interesados en ayudar a la Liga desde nuestras trincheras".

Por lo anterior, el dirigente se mostró sorprendido ante los señalamientos realizados por el nuevo jugador del Zenit. "Si él tenía la necesidad de mi intervención, ¿por qué no me buscó?", cuestionó.

Hace algunos días, Gustavo Ayón pidió que no se permitiera que todas las decisiones de la Liga recayeran en una persona, a lo que Ganem replicó diciendo que para cualquier nuevo ingreso, se consulta primero al concejo y luego a la asamblea de dueños, en la cual él representa sólo un voto.

Con respecto a los Aguacateros de Michoacán, franquicia que Ayón refirió como objetivo de compra, el mandamás de la LNBP confirmó que Juan Manuel González, quien era el dueño del equipo, solicitó al concejo directivo y a la asamblea la cesión de sus derechos a un tercero, cuya identidad no fue revelado. Dicha solicitud fue aprobada con unanimidad.

A su vez, Ganem aprovechó para mencionar que la continuidad de Aguacateros no está -ni ha estado- condicionada a otra cosa que no sean los requisitos ya establecidos.

"Le deseo que el Señor lo bendiga en su nueva encomienda en Rusia, y le reitero que si él quiere venir y sumar con la LNBP, la LNBP quiere sumar con él", señaló Ganem, quien subrayó que si Gustavo Ayón se pone en contacto con él, no dudará en aclarar las cosas y considerarlo para ser parte de la asamblea de 18 dueños, si es que así lo desea.

Debido a que el jugador reveló que fue la propia gente de Aguacateros quien le informó del "bloqueo", este diario preguntó al presidente de la Liga si la gente del club estableció algún tipo de comunicación con él o algún representante de la Liga, a lo cual, la respuesta fue contundente. "No existe ningún documento o solicitud que hayamos recibido", concluyó Sergio Ganem.