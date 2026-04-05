Pro Line hace historia y es campeón femenil

La Copa Potosí Femenil vivió un momento histórico luego de que, por primera vez, un equipo potosino se proclamara campeón del certamen de Semana Santa. Se trata de Pro Line Transportes Luna Ángel Asociados, que se impuso por marcador de 1-0 a Peaky Blinders Pieles Mata en la gran final disputada en el Estadio Libertad Financiera.

El encuentro fue intenso y disputado, pero las potosinas lograron marcar la diferencia al minuto 35, cuando Alejandra "La China" Curiel anotó el único gol del partido, suficiente para darle el título a su equipo.

Tras la anotación, el conjunto de Guanajuato buscó con insistencia el empate, generando varias llegadas al arco rival; sin embargo, la defensa de Pro Line se mostró sólida y logró mantener su ventaja hasta el silbatazo final. Al término del encuentro, el árbitro Martín Mora decretó el final del partido, desatando el júbilo entre las jugadoras y cuerpo técnico del conjunto potosino, que celebró un campeonato histórico ante su afición.

Durante la ceremonia de premiación, también se reconoció a lo mejor del torneo, destacando Ilsa Díaz, del equipo Defensa, como mejor portera, y Valeria Macías, de Lobas Sasuolo, como campeona de goleo.

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Finalmente, se entregaron las medallas y el trofeo de subcampeón a Peaky Blinders Pieles Mata, mientras que Pro Line Transportes Luna Ángel Asociados recibió la copa que las acredita como flamantes campeonas de la Copa Potosí Femenil 2026.