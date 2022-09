Programación de la segunda jornada de Champions League

A-AA+

Esta semana se disputa la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, y destaca el regreso de Robert Lewandowski al Allianz Arena, la visita de Édson Álvarez y Jorge Sánchez con el Ajax a Anfield, y el choque entre el Manchester City y Borussia Dortmund.

Partidos del martes 13

Viktoria Plzen vs Inter (11:45 horas)

Sporting Lisboa vs Tottenham (11:45 horas)

Liverpool vs Ajax (14:00 horas)

FC Bayern vs FC Barcelona (14:00 horas)

Porto vs Club Brujas (14:00 horas)

Marsella vs Eintracht Frankfurt (14:00 horas)

Bayer Leverkusen vs Atlético de Madrid (14:00 horas)



Partidos del miércoles 14

Shakhtar Donetsk vs Celtic (11:45 horas)

Milan vs Dinamo Zagreb (11: 45 horas)

Rangers vs Napoli (14:00 horas)

Chelsea vs RB Salzburgo (14:00 horas)

Real Madrid vs RB Leipzig (14:00 horas)

Copenhague vs Sevilla (14:00 horas)

Juventus vs Benfica (14:00 horas)

Maccabi Haifa vs PSG (14:00 horas)

Manchester City vs Borussia Dortmund (14:00 horas)



*Tiempo del centro de México



¿Dónde ver la Champions League?

Los partidos serán transmitidos por HBO Max y TNT Sports.