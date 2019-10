Prohíben comer carne en México a la Selección de Panamá

Panamá planeo muy bien la visita a México para disputar el juego por la Liga de Naciones, tanto que llegó con su nutricionista y un plan en los alimentos.

Así que lo primero que se hizo fue atacar a la carne mexicana o lo que es lo mismo, cuidarse del clembuterol.

El diario panameño La Prensa recoge declaraciones con Fanny Cardoze, experta en nutrición, quien armó el plan para que los seleccionados caballeros no se vean afectados por la carne mexicana.

"Los muchachos saben lo que no deben de consumir en México para evitar temas de dopaje, así que incrementamos el hierro en su dieta", mencionó.

Así que desde ayer domingo que llegaron a la Ciudad de México, los jugadores han modificado su dieta, sólo pueden comer pastas, pollos, arroz y frutas, "pero carne no".

Otro tema a tratar es el de la altura, la cual no considera como un mito.

"La altura no es un mito, se siente, tanto para los deportistas como los no deportistas y lo importante es estar preparado para ello y que no afecte en el tiempo en que la selección este aquí y por eso se ha coordinado todo para que no nos afecte".

Los centroamericanos tuvieron días de entrenamiento en Estados Unidos, antes de llegar a tierras mexicanas, donde se jugarán el no descender a la Liga B, en la Liga de Naciones de la Concacaf.