Protestas en inauguración de los Juegos Olímpicos

Mientras en el interior del estadio Nacional de Japón se lleva a cabo la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, cientos de personas protestan a un costado del inmueble por la realización de la justa.

No iba menos de una hora cuando los gritos de cientos de personas se escucharon al interior del vacío estadio. Tenían que ver con las protestas en contra de un evento que se da en pleno repunte de la pandemia de Covid-19 en Japón.

En la contra esquina del estadio se reunieron cientos de personas, quienes gritaban que no se realizarán los Olímpicos, mientras la policía los resguardaba, sin llegar a los golpes.

Durante la más reciente semana y media, Tokio ha reportado más de mil casos nuevos de coronavirus al día, cifra que no se alcanzaba desde el año pasado.

Aunque la protesta era multitudinaria, no pasó de eso. No se presentó violencia.