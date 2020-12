PSG cae 1-0 ante Lyon; Neymar sale lesionado

PARÍS.- Neymar salió en camilla en tiempo de compensación en la derrota del Paris Saint-Germain el domingo de 1-0 en casa ante Lyon, resultado con que el campeón de la liga francesa cayó a la tercera posición de la tabla.

El delantero brasileño se lesionó el tobillo izquierdo a los siete minutos de tiempo agregado en el estadio Parc des Princes tras una dura tacleada de su compatriota Thiago Mendes, que fue expulsado por la entrada.

"No hay noticias sobre Ney", indicó el técnico del PSG, Thomas Tuchel, después del encuentro. "Se encuentra con el terapeuta y los médicos, y será sometido a pruebas mañana".

Lyon resistió durante los 10 minutos del tiempo de compensación para extender su racha sin derrotas a 11 encuentros y colocarse entre los contendientes al título.

La cuarta derrota de la temporada del PSG permitió a Lille tomar la cima de la clasificación luego de vencer 2-1 a Burdeos. Lyon es segundo por goles de diferencia, mientras que PSG está un punto detrás en el tercer sitio.

"Nunca estuvimos realmente preparados para este encuentro. El club estaba muy agotado mentalmente, cometimos muchos errores y no jugamos con el ritmo y la confianza suficientes", afirmó un desalentado Tuchel. "No nos concentramos lo suficiente. Es un paso hacia atrás. Me siento sorprendido, pues esperaba mucho más".

Marsella, en el cuarto lugar, tiene una unidad menos que el PSG, pero tiene dos partidos menos.

El PSG no contó con su capitán, el defensa central brasileño Marquinhos, debido a un problema de cadera y su equipo lo extraño al encarar al trio de atacantes del Lyon conformado por el holandés Memphis Depay, el camerunés Karl Toko Ekambi y el zimbabuense Tino Kadewere.

Suman 18 goles y nueve asistencias en 14 encuentros. Toko Ekambi dio pase a Kadewere, quien definió con un potente remate diagonal que superó al portero costarricense Keylor Navas a los 34 minutos después que la defensiva del PSG entregó descuidadamente el balón sin presión cerca del área.

En el norte de Francia, Lille mantuvo su buen nivel y apenas ha perdido una sola vez en la liga, al igual que Lyon y Marsella.

El delantero Jonathan Bamba anotó primero a los 16 minutos y después asistió en el cabezazo del capitán José Fonte antes del medio tiempo. Esto después del gol del mediocampista Toma Basic para la causa de Burdeos.

El PSG aún tendrá que enfrentar al Lille dos veces y viajar a Marsella y Lyon.

Rennes volvió a ganar al rescatar una victoria de 1-0 en su visita a Niza, gracias a una anotación del senegalés M´Baye Niang en la primera mitad.

En otros resultados el domingo: Lorient 3, Nimes 0; Nates 1, Dijon, 1; Estrasburgo 2, Metz 2; Brest 2, Reims 1.

Todos los equipos regresan a las acciones el miércoles por la noche.