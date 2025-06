PSG sella su pase a octavos de final

El París Saint-Germain no falló y certificó su clasificación para los octavos de final del Mundial de Clubes, tras imponerse este lunes por 0-2 al Seattle Sounders, en un encuentro en el que al conjunto francés le bastó con alguna que otra pincelada de calidad para alzarse con un triunfo y quedarse con la primera plaza del grupo B.

Obligado a ganar tras la inesperada derrota (0-1) encajada ante el Botafogo, el conjunto francés se olvidó de cualquier tipo de probaturas y apostó por el mismo bloque que se impuso por un claro 4-0 al Atlético de Madrid en la primera jornada del torneo.

Sólo un cambio introdujo el entrenador español Luis Enrique Martínez, que prescindió del delantero portugués Gonçalo Ramos en favor del joven Senny Mayulu que actuó como falso nueve.

El mismo dibujo que el París Saint-Germain utilizó en la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, pero como quedó claro Mayulu, un mediocentro con llegada, no es Ousmane Dembelé, que ultima su recuperación de la lesión que sufrió a comienzos del presente mes con la selección francesa.

Por suerte para el equipo francés quienes siguen rindiendo al mismo nivel que lo hicieron en la final de Múnich son el centrocampista portugués Vitinha y el extremo Désiré Doué, que dispuso a los doce minutos de una buena oportunidad de abrir el marcador.

Aunque la ocasión más clara en el arranque del encuentro fue para el Seattle Sounders tras un fallo en la salida de balón del portero Gianluigi Donnarumma que, agobiado por la presión de Paul Rothrock, entregó a los diecinueve minutos el balón a Jesús que no aprovechó el regalo y remató fuera.

Una falta de pegada que el equipo estadounidense no tardó en pagar tras ver cómo a los treinta y cinco minutos el PSG se adelantaba en el tanteador (0-1) con un gol del georgiano Khvicha Kvaratskhelia que desvió a las redes un disparo desde la frontal del área del portugués Vitinha.

Este gol pareció acabar con la solidez de los locales que concedieron en los minutos finales de la primera mitad todas las facilidades que le había negado en el arranque del partido.

Pero, pese a las pinceladas de calidad de Doué y el buen hacer del siempre sobresaliente Vitinha, los de Luis Enrique tuvieron que esperar al segundo período para sentenciar definitivamente la contienda y el pase a los octavos de final.

Dicha sentencia llevó la firma del lateral marroquí Achraf Hakimi, que culminó a los sesenta y seis minutos (0-2) un contraataque conducido por Bradley Barcola con el que el conjunto francés castigó una de las pocas ocasiones en las que el Seattle Sounders, pese al marcador adverso, se atrevió a buscar la portería rival.

El equipo local, con todo ya perdido, pareció deshacerse de esa timidez en los minutos finales, en los que el Seattle Sounders buscó regalar, al menos, un gol a su animosa afición, aunque si alguien estuvo cerca de marcar fue el PSG en un remate a los 85 minutos de Warren Zaire-Emery que sacó bajo la misma línea de gol el camerunés Nouhou Tolo.

Pero nada pudo evitar el triunfo del cuadro francés, que, beneficiado por la victoria (1-0) del Atlético de Madrid sobre el Botafogo, concluyó como líder del grupo B por lo que los de Luis Enrique se medirán en octavos con el segundo del grupo A que integran el Palmeiras brasileño, el Inter de Miami italiano, el Oporto portugués y el egipcio Al Ahly.