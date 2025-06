Mundial de Clubes: Juegos, horarios y canales de este lunes

Hoy, continúa la actividad del Mundial de Clubes de la FIFA 2025, con cuatro partidos que definirán el futuro de ocho equipos.

Este lunes 23 de junio, se pone en marcha la Jornada 3 del innovador torneo de la FIFA, por lo que los duelos serán sumamente importantes.

La última fecha del Mundialito arranca y los equipos están obligados a quedarse con la victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

El Grupo A y el B entran en acción y hoy mismo se conocerá cuáles serán los dos clubes que se instalarán en la siguiente ronda del Mundial de Clubes.

Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos del Mundial de Clubes de HOY

- Seattle Sounders vs Paris Saint-Germain

Grupo: B

Fecha: Lunes 23 de junio

Hora: 13:00

Estadio: Lumen Field

Transmisión: DAZN

- Atlético de Madrid vs Botafogo

Grupo: B

Fecha: Lunes 23 de junio

Hora: 13:00

Estadio: Rose Bowl

Transmisión: DAZN/ViX Premium

- Porto vs Al-Ahly

Grupo: A

Fecha: Lunes 23 de junio

Hora: 19:00

Estadio: MetLife

Transmisión: DAZN

- Inter Miami vs Palmeiras

Grupo: A

Fecha: Lunes 23 de junio

Hora: 19:00

Estadio: Hard Rock

Transmisión: DAZN/ViX Premium