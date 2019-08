PSV sabe que "Chucky" puede irse en cualquier momento

Eindhoven, Hol.- El director técnico del PSV Eindhoven, Mark van Bommel, está consciente de que el delantero mexicano Hirving Lozano se puede marchar en cualquier momento.

En rueda de prensa previa al choque de este jueves frente al Haugesund, en partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación a la Europa League, el estratega subrayó que "Chucky" prácticamente tiene su futuro en el aire ante el interés del Napoli.

"En estas situaciones no todo es blanco o negro. Hay una zona gris. Puede ser (por ejemplo) que el club me aconseje que no juegue, ya que podría irse hoy, mañana o pasado mañana. Siempre hay algún riesgo si juega", destacó.

Aunado a la posible partida de Lozano al cuadro de la Serie A de Italia, el atacante está en duda para tener actividad debido a que una lesión sufrida el fin de semana pasado durante el partido contra ADO Den Haag le impidió entrenar a la par del grupo en esta semana.

"Lozano no entrenó con el grupo ayer. Tenemos que ver si puede ser considerado por supuesto, sólo jugaremos mañana por la noche", comentó Van Bommel, quien sí contará al cien por ciento con el otro mexicano del PSV, Erick Gutiérrez.

Se prevé que "Chucky" Lozano, de 24 años de edad, cambie de aires a más tardar la próxima semana, si bien el mercado de fichajes cierra el 2 de septiembre, Napoli querrá al mexicano antes de que inicie la Liga Italiana el 24 de agosto contra Fiorentina.

Por lo pronto, el mexicano ha tenido actividad en este comienzo de temporada del PSV tanto en las rondas previas de Champions League, Liga Europea y la Eredivisie, una vez que Van Bommel lo sigue considerando como uno más en el plantel.