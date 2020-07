Publican reglamento de transferencias; fin a Pacto de Caballeros

Después de que la denuncia acerca de que el reglamento de transferencias no se había publicado desde hace dos años, la Liga MX lo subió a su sitio Web.

En el reglamento se especifica muchas cuestiones sobre cómo se deben manejar los clubes y jugadores en cuestión de transferencias, cuándo se contrata, cuándo no, en qué momento pueden hacer contacto con otros clubes y hasta cuántas veces pueden ser transferidos en una temporada.

Y sobretodo se destaca la libertad del futbolista se contratarse con libertad cuando no tenga contrato vigente con otro club, lo que pone fin definitivo al pacto se caballeros.

Artículo 37: Un club que desee concertar un Contrato con un Jugador profesional con contrato vigente, debe?comunicar por escrito su intención al Club del Jugador antes de iniciar las negociaciones con el Jugador.

Un Jugador profesional tendrá la libertad de firmar un Contrato con otro Club si su Contrato con el Club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. Cualquier violación de esta disposición estará sujeta a las sanciones pertinentes establecidas en el presente Reglamento o demás disposiciones aplicables.

En artículos a destacar están que los pagos se deben hacer en pesos y la prohibición de los dobles contratos:

Artículo 33: Los contratos registrados en la FMF deberán pactar las condiciones de pago en pesos mexicanos (MXN). Si la negociación con el Jugador se pacta en otra moneda, se deberá asentar el importe en el contrato de acuerdo con el tipo de cambio que pacten las partes.

Artículo 34: En ningún caso se aceptarán dobles contratos respecto de una misma relación laboral. Los Clubes y los Jugadores son responsables de cumplir con esta disposición.

El Club y el Jugador que incurran en una violación a la presente norma, serán sujetos de investigación mediante un proceso disciplinario seguido por la Comisión Disciplinaria, que podrá derivar en la imposición de sanciones de conformidad con lo que dispone el presente ordenamiento.