Puebla no ofrece resistencia y Monterrey lo golea 3-1

Este sábado se hizo latente la superioridad del plantel de Rayados y el peligro que representan rumbo a la fase final de la liga. Como parte de la jornada 14 del Guard1anes 2020 vencieron con suma facilidad 3-1 a un Puebla que salió desordenado y sin la personalidad necesaria para encarar un duelo de tal magnitud.

Apenas al minuto 6, el capitán y zaguero Nico Sánchez puso a la Pandilla adelante con un efectivo penal, luego de una falta del arquero Nicolás Vikonis sobre el centro delantero Rogelio Funes Mori. Esta ventaja le dio a los locales el aplomo y tranquilidad para el resto del duelo, a lo que la Franja nunca se pudo sobreponer.

Los dirigidos por Juan Reynoso no tenían la capacidad para hilar dos pases seguidos, sus recepciones eran defectuosas y mucho menos podían conducir el balón con claridad. Ante ello los pupilos de Antonio Mohamed siguieron con el control del balón y las acciones ofensivas. Al 33 Jesús Gallardo demostró el buen momento que vive con una veloz incursión por el pasillo derecho del área, que terminó en cruce raso concretado por el marfileño Aké Loba, quien únicamente llegó para empujar y mover las redes por segunda ocasión.

Para el segundo lapso no cambio mucho el libreto del juego, y Rogelio Funes Mori aprovechó un descuido en la defensa para habilitarse de un fuera de lugar mientras su equipo avanzaba a la cabaña poblana. Ante un pase filtrado quedó de frente al arco, con una sola finta se quitó al portero y al defensa que lo marcaban, y empujó el balón con la puerta abierta. Al 49 ya era 3-0 el marcador.

Sería al 66 que Santiago Ormeño descontará por medio de los once pasos, luego de una falta de Nico Sánchez sobre el uruguayo Christian Tabó. El duelo no dio para más y con los tres puntos el Monterrey escaló a la sexta posición del campeonato con 23 puntos, esperando al resto de la jornada. Con el resultado Puebla apenas araña la reclasificación, ubicado en la posición 12 con solo 14 puntos, y dependiendo de otros resultados podría salir de la zona de liguilla al final de la jornada.