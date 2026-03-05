Puebla sorprende y derrota a Tigres

México.- En una noche que rompió pronósticos, el Puebla firmó una de sus victorias más inesperadas del Clausura 2026. La Franja logró doblegar (3-1) al poderoso Tigres, un equipo que aterrizó en la Angelópolis con todas sus figuras y con el impulso anímico de haber aplastado al América apenas unos días antes.

Lo que parecía un trámite para los felinos terminó convertido en un episodio de drama, tensión y resiliencia poblana, que luego de soportar los ataques regios sumó su segunda victoria consecutiva.

Después de un arranque frío y carente de claridad en ambas áreas, el encuentro comenzó a inclinarse lentamente hacia el lado poblano. Puebla tomó la iniciativa con mayor determinación, aprovechando el ritmo semilento de unos Tigres que no lograban ajustar líneas ni intensidad.

Con el paso de los minutos, Emiliano Gómez se consolidó como el eje ofensivo de La Franja, convirtiéndose en el jugador que marcó la diferencia en el último tramo del primer tiempo.

El gol de Puebla impulsó por completo al equipo dirigido por Albert Espigares, que salió al segundo tiempo decidido a ampliar la ventaja. La recompensa llegó pronto: Édgar Guerra firmó el 2-0 con una definición precisa que dejó sin oportunidad a Nahuel Guzmán al minuto 53, desatando la euforia en la grada y marcando el que parecía ser el rumbo definitivo del encuentro.

Sin embargo, cuando La Franja vivía su mejor momento, un error en la recepción dentro del área abrió la puerta para que Tigres se metiera de nuevo en el partido. Tras la revisión en el VAR por una mano, el árbitro señaló penal y Juan Brunetta lo cobró con categoría al minuto 68, acortando distancias y cambiando por completo el clima del duelo.

Desde ese instante, los minutos se volvieron eternos para la zaga poblana, que sufrió cada ataque felino y resistió bajo la presión creciente que generaba la desesperación de Guido Pizarro y compañía. Cuando el empate parecía inevitable, Puebla encontró el golpe definitivo: una jugada colectiva perfectamente tejida terminó con la definición de Carlos Baltazar al 85´, sentenciando una victoria tan sufrida como memorable.