¿Puede Aaron Judge batear .400 en una campaña completa?

Ted Williams fue el último jugador de la Liga Americana en batear para .400, y en realidad hay muchas similitudes entre él y Aaron Judge.

La principal diferencia está en la columna de ponches, y por eso es muy poco probable que Judge repita la famosa hazaña de Williams.

Con un promedio de bateo de .423 en 34 juegos, Judge lidera las Grandes Ligas en ese rubro por un asombroso margen de 74 puntos sobre Paul Goldschmidt, su compañero de equipo de los Yankees de Nueva York. El OPS de Judge de 1.287 es en realidad el mismo número con el que Williams terminó cuando bateó promedio .406 en 1941. Williams promedió un jonrón cada 12.32 turnos al bate ese año. Judge está bateando uno cada 11.82 hasta ahora esta temporada.

Pero Williams se ponchó solo 27 veces en todo 1941. Judge ya lo ha hecho 31 veces.

Judge se ha ponchado en el 20.3% de sus apariciones al plato. En la era de la bola viva, solo un jugador en la Americana o la Nacional ha bateado siquiera .350 con una tasa de ponches de al menos 20%. Ese fue Manny Ramírez con .351 en 2000.

Aun así, las fortalezas de Judge —y su gran debilidad— pueden ayudarnos a elaborar una especie de hoja de ruta para los aspirantes a bateadores de .400.

Paso 1: reducir el tamaño de la muestra

No es casualidad que todos los bateadores de .400 en el béisbol jugaran antes de que la temporada se expandiera a 162 juegos. Muestras más pequeñas conducen a estadísticas más extremas, y cuando Williams bateó .406 en 1941, apenas disputó 143 juegos. George Brett llegó a 117 juegos cuando bateó .390 en 1980. Tony Gwynn alcanzó un máximo de .394 en 1994 — la temporada que terminó a mediados de agosto debido a una huelga.

No, eso no significa que los jugadores deban intentar lesionarse o perderse juegos por otras razones. Pero un alto total de bases por bolas es imperativo si quieres calificar para el título de bateo mientras mantienes tu total de turnos al bate razonablemente bajo. Williams tuvo solo 456 turnos al bate en 1941 porque recibió 147 bases por bolas.

Ichiro Suzuki fue un prolífico bateador de contacto que no recibía muchas bases por bolas. Habitualmente con alrededor de 700 turnos al bate en una temporada, y es extremadamente difícil mantener un promedio de .400 durante tanto tiempo.

Paso 2: hacer contacto

Este es el problema para Judge y otros bateadores de poder de esta era. Un jugador que se poncha en el 20% de sus apariciones al plato tiene que batear .500 en las apariciones en las que no se poncha si va a batear .400 en general. Ahora mismo Judge está 55 de 99 cuando no se poncha — una marca extraordinaria pero no una que probablemente dure.

Paso 3: aprovechar un BABIP caliente

Hay mucha suerte involucrada en el promedio de bateo de un jugador en bolas en juego (BABIP), pero hay algunas formas en que un bateador puede mejorarlo. Batear líneas es obviamente preferible a batear elevados, y los jugadores rápidos pueden convertir rodados en hits dentro del cuadro, aumentando su BABIP — y promedio de bateo — de esa manera. George Sisler tuvo un BABIP de .422 en 1922 cuando bateó .420.

Paso 4: batear jonrones

Desafortunadamente, los números de BABIP como los de Sisler no ocurren mucho, especialmente ahora. El BABIP general en las grandes ligas este año es .288. Estaba por encima de .300 en 1930 — que resultó ser el año en que Bill Terry se convirtió en el último jugador de la Liga Nacional en batear .400. Los jardineros tienen más éxito convirtiendo bolas en juego en outs que entonces, pero una forma de evitar eso es batear muchos jonrones. Cuando Rod Carew bateó .388 en 1977, fue impulsado por un BABIP de .408, pero también fue el año en que igualó su récord personal con 14 jonrones.

No hace falta decir que no hay muchos jugadores que puedan combinar altas tasas de bases por bolas y jonrones con pocos ponches de una manera que sume un promedio de .400. Por ejemplo, Barry Bonds bateó un jonrón cada 6.52 turnos al bate en 2001 y registró sus mejores tasas de bases por bolas (37.6%) y ponches (6.6%) en 2004. Su mejor BABIP fue .330 en 2002.

Ahora imaginemos que logró todas esas tasas récord en la misma temporada, y le damos 600 apariciones al plato. El resto de los números se desglosarían así: 226 bases por bolas, 40 ponches, 374 turnos al bate, 57 jonrones y 148 hits. Pero eso aún sería solo un promedio de .396.

Un jugador que podría haber intentado alcanzar .400 pero nunca lo hizo realmente fue Wade Boggs, cuyo promedio más alto fue .368. Boggs tuvo un BABIP de .396 en 1985, luego registró su único gran año de jonrones en 1987 cuando bateó 24 —uno cada 22.96 turnos al bate. En 1988, se ponchó en un minúsculo 4.7% de sus apariciones al plato mientras recibía bases por bolas en un 17.4%.

Si combinamos esas tasas en una temporada hipotética como hicimos con Bonds, terminamos con: 600 apariciones al plato, 104 bases por bolas, 28 ponches, 496 turnos al bate, 22 jonrones y 199 hits. Eso es un promedio de .401.