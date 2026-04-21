Pumas, a seguir sumando ante Bravos de Juárez
CIUDAD DE MÉXICO.- El conjunto dirigido por Efraín Juárez solo tiene una cosa en mente después de conseguir su clasificación a la Liguilla del futbol mexicano, quiere seguir demostrando que están para ser considerados como candidato al título, esto cuando se midan en la cancha del Estadio Olímpico Universitario al conjunto de Juárez, correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026.
Para Juárez las cosas no marchan bien, es un hecho que están eliminados del certamen, sin aspiraciones, sin posibilidades, así es como se presentará en CU los Bravos. Juárez dejo escapar todas sus aspiraciones cuando perdió ante León en la jornada anterior, cayó por un marcador de 3-1, y eso le permitió a León meterse a zona de Liguilla y tener mucha posibilidad de estar en la "Fiesta Grande".
La afición de la escuadra auriazul vive un momento de mucha ilusión, pues el trabajo técnico de "Efra" ha dado frutos.
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