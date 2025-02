Pumas y América se enfrentan este sábado; ¿Dónde ver el partido?

Esta noche, en el Estadio Olímpico Universitario se disputará el Clásico Capitalino entre los Pumas y las Águilas del América, en actividad de la Jornada 8 del torneo Clausura 2025.

Ambos equipos llegan en realidades distintas, pero con la misma urgencia de ganar en Ciudad Universitaria. Los felinos cayeron al fin de semana frente a Pachuca y la presión sobre su técnico Gustavo Lema comienza a crecer.

Por su parte, los de Coapa marchan en la zona alta de la clasificación, pero llegan a este compromiso con dos partidos en fila sin poder ganar: Necaxa (2-3) y León (1-1); ambos partidos en el estadio Ciudad de los Deportes.

Además, el América busca terminar la mala racha frente a los Pumas. Ya son dos derrotas en fila: Clausura 2024 (2-1) y Apertura 2024 (0-1) en la era de André Jardine; solo los ha podido vencer una vez y fue (1-0) en el torneo Apertura 2023.

El Club Universidad suma 11 puntos y está situado en el lugar 9 de la tabla con el riesgo de bajar más sitios en caso de no derrotar a los azulcremas, hoy frente a su afición, que cabe señalar, se negó a hacer el Goya con ellos, el pasado domingo en el Estadio Hidalgo.

¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs América?

Las Águilas del América visitan a los Pumas en Ciudad Universitaria y este pasional Clásico Capitalino podrá ser visto en televisión abierta.

Fecha: sábado, 22 de febrero.

Horario: 21:05.

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layv Time en las redes sociales de Miguel Layún.

Horario y canales

Esté sábado continúa la acción en el balompié mexicano. La Jornada 8 del Clausura 2025 tiene en su agenda cinco partidos, de los cuales destaca uno por su creciente rivalidad: el Clásico Capitalino.

Una vez que caiga la noche, el Estadio Olímpico Universitario recibirá a las "Águilas" del América. Ahí, los Pumas de Gustavo Lema buscarán hilar una tercera victoria consecutiva contra los azulcremas de André Jardine; siendo la última en un no tan lejano Apertura 2024.

Del lado del equipo de Coapa, el guardameta Luis Ángel Malagón destacó la pasión que se vive en este Clásico, a la espera de imponerse ante los auriazules y romper la mala racha que han sufrido contra el equipo de Lema.

"Dicen en el barrio que parece pelea de perros porque es la capital. Tenemos a Cruz Azul, pero este es el Clásico que con más intensidad se vive. La porra rival se quiere imponer y los de América también. De visita no es lo mismo, tienes un poco de menos afición, pero son partidos lindos", platicó en conferencia de prensa.

Sin embargo, antes del Clásico Capitalino, los "Bravos" de Juárez y los "Diablos Rojos" de Toluca abrirán el telón sabatino de la Liga MX, dando paso a la agenda de hoy. Seguidos de los rojiblancos de Chivas, quienes se enfrentarán a los "Tuzos" de Pachuca.

A continuación, el horario y los canales de transmisión para ver cada uno de los partidos.



¿A qué hora y por dónde ver la Jornada 8 del Clausura 2025?

Sábado, 22 de febrero

FC Juárez vs Toluca | 17:00 | Transmisión por Azteca 7.

Monterrey vs Atlético de San Luis | 19:00 | Transmisión por ViX Premium.

León vs Tigres | 19:00 | Transmisión por Tubi.

Chivas vs Pachuca | 19:05 | Transmisión por Amazon Prime Video.

Pumas vs América | 21:05 | Transmisión por TUDN, ViX Premium y Canal 5.

*Horarios en tiempo del centro de México.