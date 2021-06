Pumas carga ahora con la "malaria" que dejó Cruz Azul

Cruz Azul terminó una larga racha de 23 años sin levantar el título de Liga, más de dos décadas de fracasos e incontables burlas. Era demasiado tiempo para uno de los "grandes" del futbol mexicano. Ahora, en medio del campeonato celeste, Pumas también ha entrado a la conversación y se convirtió en tendencia, pero ¿a qué se debe?

De los cuatro "grandes" de la Liga MX, el club auriazul ya es el que más años suma sin conseguir título (10) y esta situación parece no tener fin a corto plazo.

Los felinos sumaron, para el Apertura 2021, cuatro refuerzos que no colaboran en la ilusión de los aficionados. Al menos no por nombre, edad o pasado. Dos brasileños (Higor Meritão y José Rogério), quienes jugaban en categorías inferiores; un ecuatoriano (Washington Corozo), quien salió del Sporting Cristal entre polémica, y un veterano (Efraín Velarde), quien está cerca del retiro.

Ya son 21 refuerzos los que suma Jesús Ramírez desde su llegada a Pumas (Apertura 2019) y, sin contar los cuatro últimos, la mayoría de sus contrataciones han dejado mucho qué desear. La presión de los resultados sigue creciendo y ahora deberán lidiar con ser el "grande" con más años sin acariciar la gloria.

A eso se suma que Andrés Lillini ya no contará en el banquillo con Israel López, y tendrá la incorporación en su cuerpo técnico de Gustavo Vargas.



* TIEMPO SIN SER CAMPEONES

CRUZ AZUL. 0 años en el Guardianes 2021 acabó con la sequía.

AMERICA. 3 años cumplirá en diciembre de su más reciente cetro.

4 años pasaron desde que logró coronarse en el Clausura 2017.

10 años acumulan sin dar la vuelta olímpica (Clausura 2011).

21 refuerzos han tenido los felinos durante la etapa de Jesús Ramírez en el club.

20 torneos suman los universitarios sin lograr el título del futbol mexicano (Cl. 2011).