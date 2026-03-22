Pumas de UNAM se queda con el Clásico Capitalino

Pumas venció 1-0 al América este sábado en el Clásico capitalino del futbol mexicano, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026, disputado en el Estadio Olímpico Universitario.

Los felinos fueron mejores en el primer tiempo, pero su falta de puntería y la seguridad de Rodolfo Cota en el arco visitante los dejó ´secos´.

Pasada la media hora, Juninho disparó directo hacia el poste en un mano a mano contra el guardameta enemigo.

Asimismo, los azulcrema avisaron de peligro, particularmente con un fogonazo de Brian Rodríguez que rechazó Keylor Navas.

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La segunda parte trajo un duelo vigoroso. Las Águilas avisaron con un zurdazo de Zendejas que el arquero universitario alejó con un manotazo.

Luego, el juego cayó en un bache y el ritmo se hizo semilento.

Más tarde fue Cota el que intervino oportuno para desarmar a Robert Morales en una ocasión manifiesta de gol.

El cierre de la batalla fue intenso, con unos locales que hicieron más por el triunfo.

Así, al 90´ +1, el ´Memote´ Martínez cayó en el área tras un contacto con el colombiano Cristian Borja. El árbitro César Ramos no sancionó la jugada, pero luego revisó la acción en el VAR y decretó la pena máxima.

El paraguayo Morales se paró en el manchón y engañó a Cota para firmar el triunfo de los del Pedregal ante su gente en una velada pasional en CU.