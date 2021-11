Pumas les puede meter un susto al América: Cuauhtémoc Blanco

El América tendrá como rival a los Pumas en los Cuartos de Final del Apertura 2021. Mientras los de Coapa llegaron directos a esta instancia al finalizar en el primer lugar de la tabla con 35 puntos, los de CU ingresaron a la Liguilla tras derrotar al Toluca 1-2 en el repechaje.

Para el Clásico Capitalino, Cuauhtémoc Blanco, exjugador azulcrema, dijo que las Águilas deben tener mucho cuidado al enfrentar a los Pumas, "pues les pueden meter un susto".

El ahora gobernador de Morelos indicó que el juego que hace el equipo de Solari, "no me gusta, me gustaría que atacaran más, que fueran más al frente, espero que así lo hagan y se pongan las pilas en este juego, porque Pumas echó a Toluca, que se supone era un mejor equipo".

A pesar de eso, Blanco ve al América como candidato al título, "claro que lo veo campeón, como Monterrey, León y Tigres".

Por último, pidió a Sebastián Córdova mayor compromiso, ya que trae en su jersey el número 10, que alguna vez fue suyo.