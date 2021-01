Pumas pierde el invicto en el Guardianes 2021 al caer ante Querétaro

Pumas se encontró con la horma de su zapato. Los universitarios vieron perdido su buen paso al caer ante los Gallos Blancos de Querétaro, que dieron un gran juego para ganar 2-0.

Los queretanos de esta forma llegaron a seis unidades, en tanto que los felinos se quedaron en cuatro, pero lo preocupante es que se vieron sin un eje de ataque que concluyera las jugadas del equipo.

El Universidad no perdía un juego de torneo regular, desde la Jornada 8 del Guardianes 2020, cuando cayó ante León por 1-0. Pero esos tiempos ya pasaron. Los Gallos del "Pity", Héctor Altamirano, se han vuelto un equipo ordenado, pero con la mira puesta en la portería contraria.

Desde el momento en que el aparato recupera la pelota, el objetivo es ir al frente, ser largo y ofensivo. Por esa razón durante los primeros minutos del juego, Alfredo Talavera tuvo que multiplicarse para evitar que cayera un tanto, pero el cántaro se rompió cuando José Gurrola definió de gran forma a pase de Gonzalo Montes (21'), para abrir el marcador.

El juego no fue de un solo lado, Pumas lo buscó, pero sin un centro delantero que supiera retener la pelota, el joven Emanuel Montejano tuvo una noche aciaga, recurrió a los tiros de larga distancia a los que el "Kampa" Ruiz respondió de buena forma.

Apareció Luis Antonio Valencia, que ahora juega como segundo contención, para meter un centro medido a Ángel Sepúlveda y marcar el segundo (43'). Eso fue suficiente. El juego cayó en un bache, Querétaro replegó y Pumas no supo cómo entrar para hacer daño y la victoria fue justa para el Gallo.