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Pumas remonta y golea a Juárez

El paraguayo Robert Morales anota doblete para el cuadro felino

Por EFE

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Pumas remonta y golea a Juárez

México.- El paraguayo Robert Morales anotó este martes un doblete en el triunfo de Pumas UNAM 4-2 sobre Juárez FC en un partido de la decimosexta jornada del Torneo Clausura del futbol mexicano.

Con la victoria, los felinos se colocan segundos en la tabla con 33 puntos y ya están clasificados a la fase final.

Juárez se quedó en 16 y se ubica en la decimotercera posición.

Además de Morales, por Pumas también marcó dos goles Guillermo Martínez; por Juárez anotaron Francisco Nevárez e Ían Torres.

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Pumas dominó en el arranque del partido, pero le faltó profundidad. De hecho, comenzó abajo en el marcador 0-2.

Juárez hizo daño al 34 en un contragolpe en el que Nevárez condujo desde medio campo, se metió al área y fusiló a Pablo Lara, quien sustituyó al costarricense Keylor Navas, que está suspendido.

El visitante marcó el 0-2 en jugada por la izquierda; el colombiano cedió para Ían Torres, quien disparó potente desde fuera del área lejos de la estirada de Lara.

Al minuto 55, Juárez se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Eder López.

Pumas se acercó 1-2 gracias a un penalti que cobró Guillermo Martínez al 65. El mismo Martínez hizo el 2-2 con remate de cabeza al 69.

Al 85 el local remontó gracias a un centro que remató de cabeza Robert Morales, quien selló el 4-2 en tiempo agregado con un remate de media vuelta.

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