Pumas reprueba actos violentos de sus aficionados en Puebla

La visita de Pumas al estadio Cuauhtémoc para enfrentar al Puebla en la jornada 16 del Guardianes 2021 fue muy accidentada. El empate sin goles dio muy poco de qué hablar, pero la conducta de los aficionados universitarios fue lo que más polémica causó.

En las tribunas hubo violencia y uno de los seguidores auriazules fue captado participando y golpeando a una mujer, mientras que afuera del recinto poblano, una reportera fue acosada por otro aficionado, ante estos sucesos, el equipo de Pumas dio su postura al respecto y dejaron claro que estas actitudes no representan los valores de la institución ni de la casa de estudios.

"Lo sentimos, Monserrat. Lo ocurrido en las tribunas del Cuauhtémoc y esto, no reflejan los valores y principios por los que se rige nuestro equipo y la institución a la que representamos. Condenamos absolutamente estas muestras de inadaptación y violencia. Ser de Pumas no es esto", se lee en la publicación del conjunto capitalino.

La reportera del Canal 13 Puebla, Montserrat Gómez, realizaba una transmisión en directo desde el Estadio Cuauhtémoc al final del partido, posteriormente un aficionado de Pumas trató de besarla.