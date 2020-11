Pumas vence el la Ida a Pachuca por la mínima

Con un golazo de Favio Enrique Álvarez Pumas venció la noche de este jueves a los Tuzos del Pachuca en el partido de Ida de los Cuarto de final del torneo Guard1anes.

A penas corría el minuto 6 de tiempo corrido cuando los Pumas se adelantaron en el marcador, una loza para el conjunto hidalguense que no pudo levantarse del gol tempranero.

En un juego de conjunto los felinos se fueron al frente, al filo del área grande Favio Enrique Álvarez sacó un potente disparo luego de un pase filtrado y devolución exacta al movimiento de Álvarez para que sacara el riflazo con pierna derecha y sorprendiera al arquero que pese a la estirada no llego al balón.

Los Tuzos buscarán el empate pero no lograron vencer al arquero Julio González.

El partido de vuelta será el próximo domingo empunto de las 12 horas.