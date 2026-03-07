Pumas vuelve a la victoria

CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco minutos fueron suficientes para que se convirtiera en el héroe que su equipo necesitaba.

Cuando todo parecía indicar que el cero a cero se mantendría, Guillermo Martínez apareció con su imponente 1.90 para silenciar el estadio Victoria.

Con un soberbio testarazo del "Memote", en los minutos finales, los Pumas derrotaron (0-1) al Necaxa y regresaron a la senda del triunfo para seguir peleando por los primeros lugares de la tabla. Dormirán siendo terceros de la general, sólo por detrás del Toluca y del Cruz Azul.

El marcador (0-1) no reflejó la superioridad que el equipo de Efraín Juárez impuso a lo largo de los 90 minutos.

Pudieron haber ganado por goleada, pero la falta de contundencia y la actuación de Ezequiel Unsain evitaron que el marcador fuera más abultado. Al final, lograron su cometido: Quedarse con los tres puntos.

Durante los primeros 45 minutos, sólo el conjunto auriazul se presentó en el inmueble hidrocálido, pero no supo concretar el dominio absoluto que marcó. Los Pumas le pusieron un auténtico baile al Necaxa, no le prestaron el balón y tomó, por completo, el control del partido. Desde el primer minuto, demostraron que su único propósito era ganar. Sin embargo, la falta de contundencia, de nueva cuenta, estaba causando estragos en la escuadra universitaria; no podía aprovechar las innumerables ocasiones de peligro generadas.

Robert Morales, Juninho Oliveira, Jordan Carrillo, Rodrigo López y Nathan Silva, inclusive, fallaron en el momento menos oportuno. Ninguno podía romper el cero, a pesar de que lo intentaron por todos los medios.

Aunado a la pésima puntería auriazul, la actuación de Ezequiel Unsain estaba siendo fenomenal. En dos ocasiones, evitó la caída de su marco con espectaculares atajadas; ambos a mano cambiada, deteniendo auténticos trallazos.

Hasta que, al portero argentino, le fue inevitable mantener el cero. Guillermo "Memote" Martínez ingresó para recibir, dentro del área, la mayor cantidad de centros que pudiera. Lo logró. El centrodelantero mexicano aprovechó una impresionante asistencia de Adalberto Carrasquilla y, al minuto 82, abrió el marcador. Golazo del héroe inesperado.

Victoria más que merecida para los Pumas que supieron reponerse tras haber perdido el invicto a media semana. El Cruz Azul, el América y las Chivas son sus próximas pruebas.