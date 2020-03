Pumas y América cumplen en Ciudad Universitaria; empatan 3-3

Galería 1 de 9

El sube y baja llamado Clásico Capitalino del Clausura 2020 hizo vibrar a Ciudad Universitaria como no lo hacía desde hace mucho.

Pumas y América empataron 3-3 en un partido lleno de errores, dramatismo, garra y mucha pasión. El duelo por el orgullo de la Ciudad no decepcionó. Águilas y Felinos sellaron una igualada que quedará en la historia

"Míchel" González intentó con sus dos hombres más peligrosos en el ataque, pero fue un defensa quien abrió el marcador. Nicolás Freire remató de cabeza al 8' un centro de Víctor Malcorra para poner el 1-0 en Ciudad Universitaria.

América intentó de todas las formas posibles, pero sufrió hacer daño. Caso similar, un "héroe desconocido" le dio el empate a los de Coapa. El argentino Leonardo Suárez igualó el marcador con un golazo de tiro libre al minuto 30.

Sebastián Córdova y Alan Mozo lucharon en todo momento; los porteros Alfredo Saldívar y Guillermo Ochoa fueron claves en la primera mitad, pero la fortuna no acompañó a uno hasta el final. El arquero de los universitarios tuvo otro fatídico día. Un error suyo en la salida fue aprovechado por Federico Viñas para poner arriba a las Águilas.

Pero el espíritu auriazul jamás se quebrantó. "Míchel" González sacó a Nicolás Freire, mandó al campo a Sebastián Saucedo y los cambios se convirtieron en sonrisas.

Primero al 82', un irreconocible Víctor Malcorra cambió lo abucheos por aplausos y cánticos. El argentino no se conformó con su asistencia y empató los cartones.

Cuatro minutos después se consumó el triunfo auriazul y lo que parecía la sentencia de una semana para el olvido de los americanistas. Juan Ignacio Dinenno venció a Guillermo Ochoa en un mano a mano para adelantar a los Pumas.

Pero cuando todo parecía consumado, Henry Martín empató al minuto 94 en un tiro de esquina que posteriormente fue revisado en el VAR. Después de una negra semana, América rescató un empate que dejó algunas sonrisas; Los Pumas, dejaron escapar la gloria. Mucho por mejorar para ambos.