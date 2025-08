Pumas y América, en la Jornada 2 de Leagues Cup

Este sábado continúa la actividad de la Leagues Cup con los partidos de la jornada 2 de la fase de clasificación. Los reflectores, se los llevan el Inter Miami y Lionel Messi, el América y los Pumas, estos últimos con la intención de sumar sus primeros tres puntos en el torneo.

La rivalidad entre la Liga MX y la MLS sigue al rojo vivo y la lucha por un lugar en la fase final está cada vez más pareja. A continuación, te presentamos los partidos del día y los detalles como cuándo y dónde verlos en vivo.

La jornada de este sábado la abre el Atlas contra Orlando, obligados a ganar si no quieren despedirse del torneo. Más tarde, el Inter Miami buscará imponerse al Necaxa de Fernando Gago.

En Orlando, los Pumas de Efraín Juárez van por una victoria contra el Atlanta United que los acerque a la clasificación, mientras América buscará sus primeros tres puntos del torneo frente al Minnesota.

Finalmente, el Atlético de San Luis enfrentará al Real Salt Lake y los Gallos de Querétaro al Portland Timbers.

¿Cuándo y dónde ver la jornada 2?

- Orlando City vs Atlas

Hora: 16:00 horas

Transmisión: Apple TV y Azteca 7

- Inter Miami vs Necaxa

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Apple TV

- Pumas vs Atlanta United

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Apple TV

- América vs Minnesota

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 9, TUDN, Apple TV

- Real Salt Lake vs Atlético de San Luis

Hora: 19:30 horas

Transmisión: Apple TV

- Portland Timbers vs Querétaro

Hora: 21:00 horas

Transmisión: Apple TV.