Qatar 2022, cuestión de portería

DOHA (EFE).- Frente a las brillantes actuaciones que Qatar 2022 ha dejado hasta el momento de porteros como el belga Thibaut Courtois, el japonés Shuichi Gonda o el mexicano Guillermo Memo Ochoa, se encuentran otras, mejorables, que complicaron el buen rendimiento de sus equipos, como las del senegalés Eduard Mendy y otras más que dejaron en evidencia el trabajo, como el del costarricense Keylor Navas o el iraní Hossein Hosseini, que salieron goleados.

Fue el nipón Gonda el que más paradas realizó en lo que va de competición. El japonés fue determinante en la sorprendente victoria de su selección, Japón, sobre Alemania. Shuichi Gonda fue el que más paradas realizó, ocho.

El portero de Arabia Saudí Al Owais también tuvo mucho que ver en el inesperado triunfo de su equipo y del batacazo de Argentina. Realizó cinco igual que el tunecino Aymen Dahmen que mantuvo su portería a cero y evitó el triunfo de Dinamarca, según los datos ofrecidos por BeSoccer.

El polaco Wojciech Szczesny y el neerlandés Andries Noppert terminaron el partido con cuatro detenciones cada uno.

Sin embargo, aunque Thibaut Courtois hizo solo tres, fue determinantes. Sus tres intervenciones, incluida un penalti, fueron en goles esperados, en ocasiones claras. El meta del Real Madrid evitó las tres y dejó su portería en una situación impecable para llevar a Bélgica a la victoria frente a Canadá.

Determinante, igual que Courtois o Gonda, fue el mexicano Guillermo Memo Ochoa. Figura en las estadísticas con dos paradas pero ambas fueron también decisivas para que México no saliera malparada en el duelo contra Polonia. El jugador del América le detuvo un penalti, clave, al polaco Robert Lewandowski.

En el otro lado de las estadísticas está el mal día de Keylor Navas y Hossein Hosseini. El portero de Costa Rica encajó siete tantos en el partido frente a España. No hizo ninguna parada el portero del París Saint Germain que no fue capaz de evitar los siete tiros que fueron a su meta. Todo lo contrario que su rival, el español Unai Simon. No intervino en nada el futbolista del Athletic pero es que los jugadores costarricenses no lanzaron ninguna vez a puerta.

El iraní Alireza Baranvand tampoco paró nada. Encajó seis tantos, ante Inglaterra. Recogió del fondo de la red cada uno de los disparos efectuados por su adversario. El francés Hugo Lloris tampoco, aunque sufrió solo un gol y Francia ganó a Australia con Mathew Ryan bajo palos al que le marcaron cuatro dianas y realizó, sin embargo, tres paradas.

Igualmente, el portero de Argentina, Emiliano Martínez terminó su partido sin ninguna parada. Arabia Saudí le batió en dos ocasiones, en las dos que le puso a prueba. E igual que Unai Simon, el guardameta de Ecuador Hernán Galíndez, tuvo un partido plácido frente a Catar. Su equipo ganó y su rival no tiró a puerta.

Al margen queda Edouard Mendy, el portero de Senegal que pudo hacer más en los dos goles que le marcó Países Bajos en el tramo final del partido. El portero del Chelsea tuvo que hacer dos intervenciones más pero encajó otras que pudieron evitar la primera derrota de su equipo.