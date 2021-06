"Qatar 2022 no será un Mundial para millonarios"

Qatar es sinónimo de lujo, de extravagancia. El país asiático ha construido prácticamente ciudades en donde se jugarán los partidos, ha levantado hoteles de todo lujo donde los turistas tendrán una experiencia, se espera, inigualable. Entonces, ¿Qatar 2022 será un Mundial sólo para millonarios?

Mohammed Alkuwari, embajador de Qatar en México, lo hace ver de la siguiente forma: "Qatar, como otros países, incluso México, tiene muchos lugares lujosos, pero hay variedades; si muchos quieren hoteles lujosos, existían, pero también hay hoteles muy baratos, además hay Airbnb, hay hospedaje de carpas, es muy barato".

El embajador sugiere que los visitantes: "Vivan esta experiencia en las carpas árabes, nosotros los invitamos a que vivan esta experiencia porque Qatar no es sólo lujo, hay muchas alternativas". Reiteró que para el país es "muy importante que México clasifique al Mundial, a mí me gustan los aficionados mexicanos porque es un público que apoya con el corazón a su equipo todo el tiempo en el estadio y lo mantiene vibrando. Sabemos que hay muchos mexicanos que quieren conocer nuestro país y nuestra cultura, esta será una gran oportunidad para hacerlo y para nosotros recibirlos con los brazos abiertos".

El embajador Mohammed Alkuwari inauguró la tercera edición de futbol amateur Copa Qatar-México, que se celebrará desde hoy y hasta el 27 de junio en los campos de la Magdalena Mixhuca. "Hay una gran ilusión por este evento, llevamos tres años en esta Copa Qatar-México, y damos gracias por el acercamiento, no solo con el gobierno, sino con la gente; hay muchos aficionados que quieren conocer nuestro país y cultura y esta es una oportunidad para acercarnos y para que ellos conozcan nuestra cultura, comida y vean que serán bien recibidos en Qatar".