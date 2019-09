¿Qué ha pasado en la NFL mientras te curas la resaca del Grito?

Para muchos aficionados de la NFL la resaca del Grito de Independencia no es nada en comparación a lo que sintieron al leer tres noticias que tendrán repercusiones en el resto de la temporada.

Los Steelers de Pittsburgh perderán todo el año a su quarterback Ben Roethlisberger que esta mañana se sometió a una resonancia magnética que reveló que necesita una cirugía en su codo.

Con dos derrotas en las primeras dos semanas de la campaña y sin Big Ben en los controles, no será extraño que en Pittsburgh se piense más en 2020 que en rescatar un año que para muchos está perdido.

Roethlisberger no es el único que acudir al médico esta mañana y no fue para aliviar la cruda del 15 de septiembre.

La carrera a la postemporada de los Saints y el potencial trofeo MVP para Drew Brees está en riesgo. El quarterback necesitará una operación para reparar su pulgar derecho y mínimo estará seis semanas fuera del emparrillado.

La lesión es una baja muy sensible para los Saints, que ponen en riesgo su temporada. Al menos, Brees se ausentaría de los partidos ante Seattle de la siguiente semana, además de los de Dallas, Tampa Bay, Jacksonville, Chicago y Arizona.

Antonio Brown brilló en su primer partido de la temporada con los Patriots pero fuera del campo el receptor tiene más problemas que un país en vías de desarrollo.

Esta mañana de lunes "Sports Illustrated" publicó un reportaje en el que señala a Brown cómo un hombre con múltiples acusaciones de violencia doméstica además de un segundo caso y conducta sexual inapropiada.

La primera semana completa de Brown como Patriota incluyó una demanda civil presentada contra él por la exentrenadora Britney Taylor, quien alegó que fue víctima de varios casos de agresión sexual por parte de Brown, incluyendo uno en el que Brown la "violó por la fuerza" en su residencia en 2018.

La NFL tendrá una reunión con Taylor para investigar la acusación.