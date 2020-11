¿Qué mexicanos jugarán las finales de la MLS?

También en la Major League Soccer terminó la temporada regular, y se comenzarán a jugar los Playoffs, en donde habrá mexicanos participando. En la conferencia del Este, el Inter Miami de Rofolfo Pizarro, logró el pase al repechaje.

En la conferencia del Oeste, Alan Pulido estará presente con el Sporting Kansas City, como Oswaldo Alanís y Carlos Fierro lo harán con el San José Earthquakes que dirige Matías Almeyda. No podía faltar Carlos Vela y Pablo Sisniega en el LAFC.

En lo que a cuerpo técnico se refiere, Gonzalo Pineda, estará presente cono auxiliar del Seattle Sounders.

Conferencia del Este:

Repechaje

· New England Revolution vs. Montreal Impact

· Nashville SC vs. Inter Miami CF

Primera Ronda

· Philadelphia Union vs. el equipo con menos puntos que avance del repechaje

· Toronto FC vs. el equipo con más puntos que avance del repechaje

· Orlando City SC vs. New York City FC

· Columbus Crew SC vs. New York Red Bulls

Conferencia del Oeste:

· Sporting Kansas City vs. San José Earthquakes

· Seattle Sounders FC vs. Los Angeles Football Club

· Portland Timbers vs. FC Dallas

· Minnesota United FC vs. Colorado Rapids.