¿Qué partidos del Clausura 2023 se transmitirán por TV abierta?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- La actividad en la Liga MX no se detiene. Y es que, como parte de la Jornada 15 del Clausura 2023, este fin de semana se disputarán distintos duelos.

Hasta la Jornada 15, Monterrey lidera la tabla general con treinta y cuatro puntos. Por debajo de los Rayados, se encuentran Toluca, América, León, Pachuca y Guadalajara.

De los ocho partidos que se jugarán, tres se transmitirán por televisión abierta; el resto serán visibles en los canales de TUDN, Fox Sports y Claro Sports.



¿Qué partidos se transmitirán por televisión abierta?

· Viernes, 14 de abril:

Mazatlán vs Tijuana

21:05 horas

TV Azteca 7

· Sábado, 15 de abril:

Cruz Azul vs América

21:10 horas

Canal 5

· Domingo, 16 de abril:

Pumas vs Toluca

12:00 horas

Canal de Las Estrellas