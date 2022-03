¿Qué pasará con beca de Carrillo tras abandonar el Mundial?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Donovan Carrillo, patinador mexicano, tuvo que abandonar el Mundial de Patinaje Artístico, debido a que sus patines no llegaron a Francia, lugar donde se desarrollará la justa.

Esto puede provocar que su beca económica se vea sumamente afectada, ya que en febrero, Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, asegurara que después del Mundial se modificaría su beca conforme al tabulador.

"El calendario en los deportes de invierno es distinto a los de verano, Donovan todavía tiene el mundial, así que vamos a esperar a que concluya, si en caso que exista una mejoría tendremos que considerar la tabulación de la beca" declaró Guevara en conferencia de prensa el mes pasado.

Carrillo Suazo comenzó a recibir el apoyo económico por parte de este organismo de deporte mexicano en 2019 al ser inscrito en el FODEPAR.

Por otro lado, Mary José Alcalá, directora del Comité Olímpico Mexicano, comentó la situación al respecto, tras el abandono de Carrillo de la justa.

"De acuerdo a la solidaridad olímpica continúa hasta 2026, está garantizada para Comité Olímpico. No solamente por resultados, si no porque ha mostrado un gran crecimiento. Respecto a la beca de la Conade, no puedo decirte algo al respecto", comentó.

Es decir, el patinador mexicano seguirá percibiendo la parte de la solidaridad olímpica debido a su gran rendimiento, mientras que su beca en la Conade si está en veremos.

Según el tabulador del mismo organismo, la beca de Donovan podría reducirse de 30 mil pesos a 6 mil.