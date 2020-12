¿Qué pide Miguel Herrera esta Navidad?

En Navidad, Miguel Herrera le pide al Niño Dios y no a Santa Claus. El entrenador mexicano, quien pasará esta Noche Buena rodeado de su esposa, hijas y nieto, prioriza la salud ante todo.

"Ya estamos listos para pasar un buen rato en familia y disfrutar", comenta el timonel, mientras realiza los preparativos.

Cuatro días después de ser cesado de su puesto en el banquillo del Club América, Herrera asegura que lo más importante es que todos su cercanos estén bien.

"Al Niño Dios le pido salud, es lo que más deseo para mi familia, mis cercanos y a toda la gente. Si nos la da, el resto lo debemos poner nosotros. Ha sido un año difícil para todos, pero si tenemos salud, el trabajo y lo demás lo pondremos nosotros".

El mexicano no tiene prisa por encontrar un nuevo puesto en algún equipo o selección nacional. Estos días de descanso, se tomará un tiempo para analizar su trabajo más reciente, ser autocrítico en lo que hizo bien o mal con las Águilas y preparar en lo que puede mejorar.

Herrera espera recibir oportunidades, pero no se aventará a la primera que le ofrezcan. Estas Fiestas le ayudarán para mejorar en su profesión.