¿Qué problemas enfrentará el futbol luego de la pandemia?

La pandemia del coronavirus ha obligado al futbol a explorar nuevos escenarios, que van desde modificaciones al reglamento hasta reestructuraciones financieras que, tarde o temprano, derivarán en numerosos conflictos.

Ante esto, la FIFA ha comenzado a alistar sus escuadrones en cada área que pudiera verse involucrada. Mientras el equipo de investigación no ha detenido labores con casos previos al Covid-19, la Cámara de Disputa monitorea la actividad internacional, que pronto podría trasladar sus desencuentros a Zurich.

El Dr. Carlos Soto, abogado chileno especialista en materia deportiva y miembro de FIFPRO, apela a la buena voluntad de las partes cuando de contratos se trate; sin embargo, sabe que los desacuerdos aparecerán irremediablemente y, ahí, la mayoría de los equipos pisará suelo más firme que sus jugadores.

"El club no puede decidir unilateralmente una rebaja de sueldo, pero el futbolista está en desventaja y no le quedará más que aceptar, al tener sólo dos ventanas de transferencias en el año, con algunas excepciones", expuso, durante un foro virtual con el Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo.

Soto celebra que el órgano rector del futbol haya recomendado que se busque llegar a un arreglo con las autoridades locales y que, sólo en casos extraordinarios, se recurra al Consejo de la FIFA, capaz de intervenir, pero al margen hasta agotar instancias.

"Existen procedimientos, y FIFA fue claro al pedir que primero solucionen de manera interna en sus países, aplicando legislación. El club estará en mejor posición para negociar, pero en los casos que lleguen a la Cámara de Disputa, FIFA deberá ser flexible, porque, para suspender una relación laboral, debe haber una causa justa", señaló.

Mientras el chileno cree que es pronto para conocer los verdaderos estragos económicos del Covid-19 en el balompié, su homólogo de Perú -y también integrante de FIFPRO-, el Dr. Juan Baldovino, se basa en la actualidad para anticipar un juego irreconocible en todos los aspectos, pero con lo deportivo como trasfondo.

"El futbol no volverá a ser el mismo. La integración se verá mermada. Ascensos y descensos se ganan en la cancha; al suspenderlos, los clubes no van a invertir. El lado positivo es que aparecerán figuras en el largo plazo, pero, en el corto, los futbolistas no tendrán opciones de renovar", apuntó, sobre lo que catalogó como un replanteamiento del futbol como se conoce.