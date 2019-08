¿Qué significa el blanco y negro en los uniformes de Grandes Ligas?

¿Prendiste la televisión para ver el beisbol de Grandes Ligas y te encontraste con los Yankees jugando todo de negro frente a los Dodgers con franela y pantalón blanco?

No, no es un homenaje a los Raiders que se mudan de California para la siguiente temporada. Player's Weekend ha llegado, ahora en su tercer año, lo que significa que es hora de mirar uniformes alternativos y apodos en lugar de apellidos en la parte trasera del uniforme.

Durante este fin de semana las Grandes Ligas vistió a los equipos locales en blanco sobre plata, los equipos de visita en negro sobre plata, junto con gorras con logotipos casi invisibles.

"Inspirados en las elecciones de estilo de los jugadores cuando están fuera del campo, los uniformes monocromáticos de moda permiten que cada diseño de accesorio personalizado se destaque más que nunca antes", dijo la liga en el comunicado de prensa cuando presentó los uniformes.



¿Por qué hacen esto?

Player's Weekend se pensó como parte de un plan más amplio para darles a los fanáticos más acceso e información sobre los pelotero y atraer a una generación más joven de fanáticos. También coincide muy bien con el concepto de anuncio "Let The Kids Play" en un momento en que las listas son más jóvenes y los jugadores están más animados a dejarse llevar y divertirse en el campo.

¿Las gorras blancas de los lanzadores no distraerán a los bateadores?

Los lanzadores de los equipos que visten de blanco usan gorras negra para garantizar que los bateadores y los árbitros tengan una visibilidad clara de cada lanzamiento.