Querétaro, con plantel para luchar por el título

México.- Los Gallos Blancos del Querétaro sumaron para el Guardianes 2021, a Jefferson Montero, Omar Mendoza, Antonio Valencia, Hugo Magallanes y Jonathan Dos Santos. Un jugador por línea que viene a potencializar una plantilla que el torneo pasado quedó entre los últimos lugares.

Eso tiene contento al técnico Héctor Altamirano, porque tendrá para escoger, pero también le exige y dar resultados y éste afirma que no pondrá excusas por lo que el destino le depare a los Gallos: "Soy un tipo que poner pocas excusas, soy más de trabajo. Tenemos ideas y objetivos claros, no sólo por la plantilla que tenemos, me gusta trabajar con retos y destacar lo mejor de cada jugador. Estamos trabajando fuerte para tener un equipo competitivo, la idea es trabajar y si tengo que asumir responsabilidades lo haremos, sin excusas, hay que sacar lo máximo de cada uno de los jugadores", dijo en rueda de prensa.

"Estamos contentos con el armado del plantel, llegó gente a potenciar al equipo. Hemos estado probando diferentes formaciones. He visto a la mayoría trabajando y exigiendo".

De cara al duelo contra el Toluca, con el que abre su participación en el Guardianes 2021, el "Pity" dijo tener, "plantel completo, sólo Jonathan Dos Santos llegó un poco tarde, pero tiene participación de su antiguo club. El tema de la altura, la adaptación costará, tenemos más de mes y medio trabajando, nos tiene que alcanzar, pero puedo decir que tenemos plantel completo para arrancar el domingo."

Ha podido analizar al rival, lo poco que se ha podido enterar: "Toluca hizo corporaciones y podría modificar su parado. Con la llegada de Gallito (JJ Vázquez) podría generar ventajas en el medio campo, además de William (Da Silva), (Rubens) Sambueza, la gente de arriba, (Alexis) Canelo. Va a ser un equipo que va a cambiar con la Hernán (Cristante) al frente, tendrá mejor manejo de la pelota".

Pero más allá de los rivales, en Querétaro: "Estamos pensando en ser protagonistas, en ser dinámicos y que siempre se piense en el arco rival. El plan para esta temporada es muy claro: Gallos será competitivo y tendrá claro a lo que va a jugar. Seremos reactivos e intentaremos generar superioridad, ventajas para trascender. Seremos aguerridos y combativos".