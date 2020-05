Querétaro golea al Atlas

Aunque meterse a Liguilla de la eLiga MX parece una misión imposible, el Querétaro y Marcel Ruiz se aferran al objetivo tras golear al Atlas de Brayton Vázquez, por 4-1.

El primer tiempo fue reñido y no había favorito alguno para llevarse el cotejo de la decimoquinta jornada. Los Gallos inauguraron el marcador, con tanto de Ariel Nahuelpán (22´), pero los Zorros respondieron con Ignacio Jeraldino (29´) y con grandes atajadas de Camilo Vargas.

Para la segunda parte, la diferencia la hizo Marcel Ruiz, al despacharse a Vázquez con anotaciones de su personaje (66´), Clifford Aboagye (70´) y otro de Nahuelpan de último minuto (92´).

"Ya nos hacía falta, veníamos de una derrota, esperemos escalar y estar en Liguilla", dijo Marcel tras la victoria, la cual deja al Querétaro con 18 puntos y todavía lejos de los puestos de clasificación.

El Atlas también sufre la distancia con los sitios de Liguilla. Con su séptima derrota del torneo se quedan también con 18 unidades.

En la J-16 enfrentan a:

Atlas vs León (1 de junio)

Querétaro vs FC Juárez (3 de junio)