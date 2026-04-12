Querétaro se impone a Necaxa

México.- En medio de la tormenta, los Gallos Blancos hilaron un quinto partido sin conocer la derrota. En el Estadio La Corregidora, la escuadra local resistió a lo largo de 90 lluviosos minutos, para imponerse (3-1) a los Rayos del Necaxa.

El dominio del balón perteneció enteramente al Querétaro, situación que desesperó profundamente a los futbolistas del Necaxa, particularmente Lorenzo Faravelli y Agustín Oliveros. Los ánimos se calentaron al punto en el que el árbitro Marco Antonio Ortiz determinó su expulsión, por lo que el equipo hidrocálido terminó el partido con sólo nueve jugadores.

El uruguayo Santiago Homenchenko (28´) remató desde fuera del área para darle el primer gol a la escuadra queretana, seguido por un doblete del argentino Mateo Coronel (45´ y 80´).

En el segundo tiempo, los Rayos reaparecieron con un cabezazo del argentino Tomás Badaloni. Sin embargo, no fue suficiente para cambiar el destino del partido.

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Alejados de la zona de Liguilla, el Necaxa y el Querétaro verán nuevamente acción en la próxima fecha. Por un lado, los hidrocálidos recibirán la visita de los Tigres. Los Gallos irán a Mazatlán.