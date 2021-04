¿Quién es culpable de que Atlético de San Luis pueda pagar multa de 120 mdp?

Cuando se anunció que el Atlético de Madrid invertiría en una plaza del futbol como el San Luis, se pensó que una franquicia tan golpeada históricamente, al fin tendría buenos momentos e inestabilidad.

Pero no, hoy está en el último lugar de la tabla de cocientes, muy cerca de pagar la multa de 120 millones de pesos, a falta de disputarse cuatro jornadas.

¿A quién culpar? Todo apunta al presidente Alberto Marrero, español, hijastro del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, quien no ha entregado buenas cuentas llenando de escándalos al equipo.

En el 2017, con el San Luis en la Liga de Ascenso, el Atleti se hizo accionista mayoritario, obteniéndolo en el Clausura 2019 bajo la gestión de Alfonso Sosa y a partir de ahí, malas decisiones y escándalos, han provocado la debacle del equipo, teniéndolo ahora como carne de cañón.

COMPLOT CONTRA SOSA

· Alfonso Sosa inició el torneo en la Liga MX como técnico, pero a pesar de entregar buenos resultados se forjaban rumores acerca de que Gustavo Matosas, entonces técnico de la selección de Costa Rica, quería ser el técnico del equipo.

· A Sosa se le acusó de insultos homofóbicos contra algunos jugadores y a pesar de contar con buenos números, fue despedido. Extrañamente a los pocos días Matosas renunció a Costa Rica y se hizo DT del Atlético.

CORRUPCIÓN

· Los números de Matosas fueron infames, dos victorias y seis derrotas. Para colmo, salieron audios en donde se escuchaba al técnico haciendo negocios turbios con un promotor en su época de DT de León, y fue despedido.

MACHISMO

· Enseguida vino un episodio de machismo en el equipo. La doctora del equipo femenil Salida Abud fue despedida por supuestamente faltarle el respeto a un miembro del cuerpo técnico, cuando fue por denunciar malos tratos en el conjunto.

RACISMO

· En este torneo, en el juego ante Santos, el jugador del cuadro lagunero Félix Torres denunció que fue insultado con tintes racistas por miembros del equipo del Atlético. No se encontraron pruebas que soportaran esto.

MAL ARBITRAJE

· El último escándalo donde ha estado envuelto el Atlético de San Luis fue en la Jornada 12 del Guardianes 2021, cuando en el juego ante Pumas le fueron anulados tres goles, lo que provocó la derrota de su equipo.

COVID-19

· Alberto Marrero fue el primer caso conocido en dar positivo en el futbol mexicano por Covid-19, encendiendo las alertas.