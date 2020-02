¿Quién es Erling Haaland, la joya del Borussia Dortmund?

El futbolista Erling Haaland ha tenido un impacto inmediato y avasallador desde su arribo al Borussia Dortmund. Pero la impresionante campaña del juvenil noruego no puede empezar a contarse desde su llegada a Alemania.

Su apellido no es desconocido en el futbol europeo, su padre, Alf-Inge Haaland, fue un jugador noruego que militó en varios equipos de la Premier League y que es recordado por ser el futbolista que se retiró como consecuencia de una patada que recibió del centrocampista irlandés del Manchester United, Roy Keane.

Pero la historia de Erling Haaland promete ser totalmente distinta. Incluso antes de su desempeño con el Salzburgo, Haaland llamó la atención del mundo futbolístico durante el Mundial sub 20 de Polonia, donde anotó 9 goles en la victoria de Noruega 12- 0 sobre Honduras.

Esa inercia goleadora lo acompañó en la Bundesliga Austriaca, donde marcó 16 goles en 14 partidos con el Salzburgo, además de marcar 8 goles en la fase de grupos en la Champions League, erigirse como el primer jugador menor de 20 años en anotar en sus primeros cinco partidos de Champions y convertirse en el tercer jugador más joven en marcar un triplete; estas actuaciones terminarían por colocarlo en la mira de equipos importantes, aunque fue el Borussia Dortmund quien logró convencerlo.

Su debut con el Dortmund fue realmente explosivo: Un "hat trick" entrando de cambio contra el Augsburgo, seguido de un doblete contra el Colonia, lo colocó en un lugar hasta ahora desconocido en la Bundesliga, ningún otro futbolista había marcado cinco goles en sus dos primeros partidos en los 57 años de existencia del campeonato germano. Y menos aún nadie lo había hecho en 59 minutos, lo que representa un gol cada 12 minutos jugados.

Este martes fue el gran responsable de la victoria del Borussia Dortmund contra el PSG, en un duelo donde logró eclipsar a la otra promesa del futbol, Kylian Mbappé, quizá esta fue una muestra anticipada de la rivalidad que se aproxima en los años siguientes.