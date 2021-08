Quiere Hammon mujeres dirigiendo en la NBA

LAS VEGAS.- Becky Hammon no puede esperar por el momento en el que sea normal que las mujeres sean candidatas a posiciones de entrenador en la NBA y su género no sea la noticia.

"Es enorme e importante. Es algo que no puede ser cumplir un requerimiento", le dijo la asistente de los Spus de San Antonio a The Associated Press. "Tienes que contratar a la mejor persona para el puesto. La mitad de la población del mundo no ha sido aprovechada por su mente y su capacidad y sus talentos en el mundo del deporte. Es algo que tiene que cambiar".

Hammon entra en su octava campaña como asistente y ha sido entrevistada para varias vacantes de entrenador, pero no ha recibido una oferta para convertirse en la primera mujer en dirigir un equipo de la NBA.

"Hay 30 puestos y so increíblemente difíciles de conseguir", dijo Hammon en una entrevista telefónica el martes. "Cuando vi que hay 30 puestos, no todos están disponibles, así que hablo de tres o cuatro y son realmente difíciles de conseguir".

Aunque a Hammon le encantaría ser la primera, espera que sea por la razón apropiada.

"Por favor, no me contraten para satisfacer un requerimiento. Es lo peor que pueden hacer por mí", dijo. "Contrátenme por mis capacidades y experiencia, porque quien soy como persona. Contrátenme por eso.

Hammon fue una candidata finalista para el puesto de entrenador de los Trail Blazers de Portland, que al final fue para Chauncey Billups.

"No puedo hablar por las organizaciones en toda la liga ni en todo el mundo del deporte. Les puedo decir que me están haciendo preguntas legítimas sobre el puesto", dijo Hammon, de 44 años. "Cuando llegas a este nivel, tienes que contratar a la mejor persona para el trabajo y a la persona que sería mejor para la organización".

Habló desde Las Vegas, donde estaba viendo la liga de verano.