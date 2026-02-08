logo pulso
OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Quiñones anota y supera a Cristiano

Por Agencias

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Quiñones anota y supera a Cristiano

La temporada sigue su marcha en la Saudi Pro League y Julián Quiñones, delantero México-colombiano, sigue intratable, ya que no sólo volvió a anotar, sino que ha superado a Cristiano Ronaldo y es sublíder de la tabla de goleo.

Quiñones es uno de los jugadores que sigue peleando un lugar en la próxima Copa del Mundo, ya que con sus goles y asistencias, muchos podrían creer que tiene un ´lugar seguro´, pero lo cierto es que no encaja del todo bien en el esquema de Javier Aguirre.

Este sábado 7 de febrero el Al-Qadisiya del examericanista recibió en casa a Al-Fateh, por la jornada 21 de la Saudi Pro League, partido que fue complicado, pero donde al final sacan una unidad.

Matías Vargas adelantó a la visita recién al minuto 8, con un buen remate que dejó sin opciones a Casteels, pero la reacción del Al-Qadisiya no se haría esperar, con el empate casi en la siguiente jugada.

Al minuto 13 Al-Qadisiya arma una jugada colectiva, hilando pases, donde sirven desde la banda derecha al centro, encontrándose a Julián Quiñones, mismo que le gana la marca a la defensa, remata de primera y pone el 1-1.

Con este buen gol, el delantero México-colombiano ha llegado a 18 goles en la presente temporada, superando a Cristiano Ronaldo (17) en la tabla de rompe redes, recordando que el portugués se encuentra ´en huelga´, por la situación del Fondo Saudí y el Al-Hilal.

El único jugador que está superando a Julián Quiñones es Iván Toney, futbolista del Al Ahli, quien tiene 1 gol más (19), por lo que si CR7 se mantiene sin jugar, la pelea por el título de goleo quedaría principalmente entre ellos dos.

