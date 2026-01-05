logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Quiñones empieza 2026 en grande

Por El Universal

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Quiñones empieza 2026 en grande

México.- Al delantero Julián Quiñones le bastaron quince segundos para abrir el marcador durante la victoria (4-0) que Al-Qadisiya selló ante el Al-Riyadh. El delantero inició el año con una espectacular anotación durante la treceava fecha de la Liga de Arabia Saudita.

Así como hace cuatro días, cuando cerró el 2025 con una anotación ante el Al-Shabab, el naturalizado mexicano empezó el 2026 con goles. En lo que va de la actual temporada en la Liga, Julián Quiñones suma ocho tantos.

El triunfo del Al-Qadisiya culminó con las anotaciones de Nahitan Nández (11´), Mateo Retegui (55´) y Turki Al-Ammar (90+1´).

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Panthers, a playoffs
    Panthers, a playoffs

    Panthers, a playoffs

    SLP

    El Universal

    Carolina avanzó pese a récord perdedor.

    Raúl Jiménez asiste y salva empate
    Raúl Jiménez asiste y salva empate

    Raúl Jiménez asiste y salva empate

    SLP

    El Universal

    El mexicano generó una asistencia de lujo.

    Guillermo Ochoa hace historia en el futbol europeo con nuevo récord
    Guillermo Ochoa hace historia en el futbol europeo con nuevo récord

    Guillermo Ochoa hace historia en el futbol europeo con nuevo récord

    SLP

    El Universal

    El guardameta mexicano alcanza una marca histórica en su carrera

    Empate 2-2 entre Liverpool y Fulham por gol tardío
    Empate 2-2 entre Liverpool y Fulham por gol tardío

    Empate 2-2 entre Liverpool y Fulham por gol tardío

    SLP

    AP

    El Fulham sorprende al Liverpool con gol de Harrison Reed en tiempo añadido. Cunha marca para el Man United en empate.