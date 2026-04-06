Quinta victoria seguida de Piratas

PITTSBURGH.- Ryan O´Hearn conectó un jonrón e igualó el máximo de su carrera con cuatro carreras impulsadas, mientras los Piratas de Pittsburgh vencieron 8-2 a los Orioles de Baltimore el domingo para barrer una serie de tres juegos y extender su racha de victorias a cinco.

El dominicano Oneil Cruz puso el marcador 8-1 con un jonrón de dos carreras al jardín central en la sexta. También conectó un sencillo productor en la segunda. Braxton Ashcraft (1-1) permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas. Logró un máximo de su carrera de ocho ponches y no otorgó bases por bolas.

Los abridores de los Pirates han permitido dos carreras limpias o menos en cada uno de sus ocho juegos desde que el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional de 2025, Paul Skenes, recibió cinco carreras mientras apenas consiguió dos outs contra los New York Mets en el día inaugural.

El abridor de los Orioles, Chris Bassitt (0-2), fue castigado con seis carreras en dos entradas. Firmado con un contrato de un año por 18,5 millones de dólares como agente libre justo antes de los entrenamientos de primavera, el derecho ha permitido 10 carreras en 6 1/3 entradas en dos aperturas.

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