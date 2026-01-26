Quintana resalta actitud del ADSL

El Club Atlético de San Luis Femenil continúa sin encontrar regularidad en el inicio del torneo, luego de caer en su más reciente compromiso en casa ante Tijuana. Tras el encuentro, el director técnico del conjunto potosino, Ignacio "Nacho" Quintana, compareció en conferencia de prensa para analizar el desempeño de su equipo y compartir sus conclusiones.

Quintana destacó el impacto de las modificaciones realizadas durante el partido, señalando que los cambios buscan ser un revulsivo en momentos complicados, especialmente cuando el ritmo del juego no favorece al equipo. En ese sentido, reconoció el trabajo de jugadoras como Aidin y Chiara, quienes han mostrado avances importantes durante su proceso de adaptación a la liga, así como la aportación de Mía, subrayando que los minutos que reciben pueden ser determinantes para ganarse un lugar como titulares.

Respecto a algunas decisiones puntuales, el estratega potosino aclaró que fueron completamente tácticas. Sobre el caso de Silvana, explicó que, pese a encontrarse en proceso de recuperación, ya cuenta con el alta médica y debe responder a la exigencia del equipo. "Tiene calidad de selección, pero aún no está en el nivel que buscamos. Ella misma es consciente de ello", comentó, confiando en que pronto recuperará su mejor versión.

En el análisis del partido, Quintana reconoció que el marcador fue adverso, aunque consideró que el rival se encontró con los goles más que haberlos buscado, aprovechando errores y situaciones emocionales del encuentro. A pesar de ello, resaltó la garra y actitud mostrada por sus jugadoras, especialmente en el segundo tiempo, aunque admitió que aún falta mayor orden y control en los partidos.

El técnico también defendió a la guardameta Valeria, señalando que, así como ha sido clave en otros encuentros, los errores forman parte del proceso, sobre todo en una posición tan exigente. Recalcó que el equipo respaldó a su portera y luchó hasta el final por revertir el resultado.

Finalmente, Quintana habló sobre el proyecto formativo del club, enfatizando que la formación de jugadoras jóvenes se da desde la competencia y el trabajo diario, apoyadas por futbolistas de mayor experiencia como Sitlali, Biri y Karen Cano. Aclaró que, aunque las jóvenes tienen oportunidades, el camino no es sencillo y deben cumplir con distintos procesos antes de consolidarse en Primera División.