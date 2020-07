Quiroga revela los motivos para llegar al Atlético de San Luis

El argentino Mauro Quiroga explicó los factores que lo convencieron para llegar al Atlético de San Luis, luego de las buenas actuaciones con el Necaxa: salir de la zona de confort y el técnico Guillermo Vázquez, los principales motivos.

"Memo (Vázquez) tuvo mucho que ver, yo compartí con él el año pasado en Necaxa, tenemos la posibilidad de trabajar juntos y de hacerlo de buena manera, soy una persona que vive de desafíos, necesitaba un cambio de aires, la verdad es que había muchos factores que se juntaron para mi llegada, se alinearon los planetas y la verdad es que hoy siento que fue una decisión acertada y ahora toca trabajar, ir paso a paso, es un camino muy largo que requiere mucho trabajo y sacrificio, pero con todas las ganas de disfrutar de esta nueva experiencia y sobre todo hacer las cosas de la mejor manera posible, sumar y tratar de cumplir los objetivos", dijo Quiroga en videoconferencia.

Mauro también destacó la participación de los suyos en un torneo de pretemporada, en el que están Pachuca, León y FC Juárez, además del amistosos se sostendrán previamente con su ex, los Rayos.

"El tema de los partidos, hoy hicimos una práctica de futbol intensa, tenemos la próxima semana partido contra Necaxa y luego el torneo, estamos trabajando para llegar de la mejor manera al inicio del torneo, te puedo asegurar que el equipo está entrenando con una intensidad increíble y eso me da seguridad y confianza".

Finalmente, el goleador argentino opinó sobre el dominio de los delanteros extranjeros sobre los mexicanos.

"Antes que nada, hay muy buenos jugadores en cada posición, mexicanos, son temas muy personales e individuales, en mi caso yo vivo del desafío y tengo claras las cosas que quiero en lo individual y colectivamente, trabajo muchísimo para pelear mi lugar. En mi caso es tener una mentalidad muy fuerte, sinceramente me gusta ganar en cualquier juego que me toca".