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Racha ganadora de Sinner llega a 25

Buscará completar colección Masters en el Abierto de Italia

Por AP

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Racha ganadora de Sinner llega a 25

ROMA.- La racha ganadora de Jannik Sinner llegó a 25 partidos tras vencer el lunes 6-2, 6-0 a Alexei Popyrin ante su afición local en la tercera ronda del Abierto de Italia.

El número uno del mundo marcó el tono cuando le quebró el saque al 60º del ranking, Popyrin, en el primer juego.

Sinner es amplio favorito para ganar el torneo de Roma, debido a que Carlos Alcaraz está fuera de competencia por una lesión en la muñeca derecha.

Sinner no ha perdido desde el 19 de febrero, cuando cayó ante Jakub Mensik en los cuartos de final del Abierto de Qatar. Su próximo rival será su compatriota Andrea Pellegrino, quien llegó de la ronda de clasificación y venció a Frances Tiafoe.

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Si Sinner levanta el trofeo en Roma, se convertirá en el segundo hombre, después de Novak Djokovic, en ganar todos los torneos Masters. Djokovic ha ganado cada uno de esos torneos al menos dos veces. Sinner ha ganado cinco Masters consecutivos y tiene la segunda mayor cantidad de victorias seguidas en ese nivel, con 30. Djokovic posee el récord con 31.

Gauff salva punto de partido Antes, Coco Gauff salvó un punto de partido en el segundo set de la victoria por 5-7, 7-5, 6-2 sobre su compatriota Iva Jovic para avanzar a los cuartos de final.

Gauff también sobrevivió en la ronda anterior, cuando estuvo cerca de quedar eliminada tras verse abajo por dos quiebres en el tercer set ante Solana Sierra.

Gauff llegó a la final de Roma el año pasado y se prepara para defender su título del Abierto de Francia.

Roland Garros comienza el 24 de mayo.

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