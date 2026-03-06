logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026

Presentan el torneo amateur que se realizará del 30 de marzo al 4 de abril

Por Redacción

Marzo 06, 2026 07:50 p.m.
Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó la presentación de la Copa Potosí 2026, torneo de futbol amateur que se realizará del 30 de marzo al 4 de abril y que contempla la participación de alrededor de mil 400 jugadores de distintas partes del país.

Durante el anuncio también estuvieron presentes exfutbolistas como Rafael Márquez, Paul Aguilar y Pablo Aguilar, quienes participaron en el acto de lanzamiento del certamen.

El torneo es organizado por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode) y contempla categorías infantiles, juveniles y libres, tanto en rama femenil como varonil.

De acuerdo con la información presentada, la competencia repartirá una bolsa de premiación de un millón de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los partidos se disputarán en distintos espacios deportivos de la capital potosina, entre ellos la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, la Universidad Politécnica, el Instituto Potosino de la Juventud y el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, donde está programada la final.

