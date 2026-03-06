Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026
Presentan el torneo amateur que se realizará del 30 de marzo al 4 de abril
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó la presentación de la Copa Potosí 2026, torneo de futbol amateur que se realizará del 30 de marzo al 4 de abril y que contempla la participación de alrededor de mil 400 jugadores de distintas partes del país.
Durante el anuncio también estuvieron presentes exfutbolistas como Rafael Márquez, Paul Aguilar y Pablo Aguilar, quienes participaron en el acto de lanzamiento del certamen.
El torneo es organizado por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode) y contempla categorías infantiles, juveniles y libres, tanto en rama femenil como varonil.
De acuerdo con la información presentada, la competencia repartirá una bolsa de premiación de un millón de pesos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los partidos se disputarán en distintos espacios deportivos de la capital potosina, entre ellos la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, la Universidad Politécnica, el Instituto Potosino de la Juventud y el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, donde está programada la final.
no te pierdas estas noticias
Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026
Redacción
Presentan el torneo amateur que se realizará del 30 de marzo al 4 de abril
México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol
El Universal
La novena mexicana mostró poder ofensivo y control en el juego ante Gran Bretaña
Valverde rescata al Madrid en el agregado
EFE
Anotó en el minuto 94 tras un disparo que desvió Marcos Alonso, evitando la derrota