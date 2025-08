Rafa Márquez revela su perspectiva sobre la expulsión en el Mundial 2002

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Uno de los pasajes más oscuros de la Selección Mexicana se escribió en el Mundial de Corea-Japón 2002. El equipo de Javier Aguirre deslumbró y clasificó primer lugar de su grupo. El rival en Octavos sería Estados Unidos y se respiraba un ambiente de confianza de que se avanzaría fácil al quinto partidos.

Todo se tornó en un cuento de terror para el combinado nacional. Brian McBride y Landon Donovan se convirtieron en los verdugos y México fue eliminado, confirmando un enorme fracaso. En ese partido, Rafael Márquez perdió la cabeza y se fue expulsado.

¿Qué dijo Rafa Márquez de su expulsión en 2002?

Rafa Márquez, con apenas 23 años, asumió la responsabilidad de ser el capitán de la Selección Mexicana en un Mundial. El jugador del Mónaco fue el líder de la plantilla que participó en Corea-Japón 2002, pese a que figuras como Cuauhtémoc Blanco, Alberto García Aspe o Luis "Matador" Hernández estaban en el equipo.

Se esperaba mucho del defensa michoacano que posteriormente sería fichado por el Barcelona, debido a que en ese momento era el único representante nacional en el futbol de Europa.

Sin embargo, le tocó ser parte del fracaso en la competencia oriental. Incluso, perdió la cabeza y agredió a Cobi Jones en los minutos finales del partido en el que quedaron eliminados a manos de Estados Unidos.

Sin embargo, pese a que pasan los años y constantemente le siguen recordando ese error en la Copa del Mundo, el Káiser aseguró que nunca ha sentido arrepentimiento de esa tarjeta roja.

"Mucha gente recuerda el momento en que me expulsan en mi primer Mundial que fue en Corea-Japón, fue quizá uno de los peores momentos que pasé en la Selección Nacional, pero no me arrepiento en lo más mínimo, fue por desesperación, el que no me gusta perder, pero eso formó mi carácter, así soy yo y así me he ganado el respeto de mucha gente", contó en 2017 Márquez a ESPN.

Pese a que Rafa Márquez jugó cinco mundiales con México, nunca pudo avanzar de Octavos de Final. Ahora como auxiliar de Javier Aguirre, se espera que lo consiga en la Copa del Mundo de 2026.