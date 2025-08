Leagues Cup | Horario y canales de juegos este miércoles

Este miércoles continúa la última jornada de la Leagues Cup, donde seis equipos del balompié mexicano verán acción: Necaxa, Atlas, Pumas, Atlético de San Luis, América y Tijuana.

Uno de los partidos más llamativos es el que los auriazules de Pumas disputarán contra el Inter Miami. Sin la presencia de Keylor Navas en la portería, la escuadra mexicana debería hacerle frente a "Las Garzas", quienes tampoco contarán con Lionel Messi.

Una victoria será decisiva para mantenerse con vida en el torneo. Situación de la que el estratega Efraín Juárez tiene pleno conocimiento: "Tratarán de ganar y van salir a proponer desde un principio, [pero] ojalá que podamos estar a la altura para sacar el resultado positivo que, a lo postre, nos dé la clasificación".

Por otra parte, las "Águilas" de América jugarán contra los Timbers de Portland. Prácticamente necesitan de un milagro para avanzar a la siguiente ronda del torneo y no sumar un fracaso más.

Y es que, en estos últimos meses, dejaron escapar la Copa de Campeones de la Concacaf, el tetracampeonato de la Liga MX, el boleto al Mundial de Clubes y el Campeón de Campeones.

"No es la palabra correcta paciencia y sí un poco de entendimiento de todo lo que pasa. Para mí es extremadamente normal: los cambios que hicimos, salidas importantes, jugadores que regresan a su mejor nivel, otros terminan su pretemporada. El futbol no es rectilíneo, un equipo no gana todo el tiempo y este momento pasará, así como pasaron otros", aseveró el DT André Jardine.

Con este contexto en mente, estos son los horarios y canales de transmisión para ver EN VIVO la agenda de la Leagues Cup.

¿A qué hora y por dónde?

-Orlando City vs Necaxa | 17:00 (tiempo del centro de México) | Apple TV, MLS Season Pass.

-Atlanta United vs Atlas | 17:30 (tiempo del centro de México) | Apple TV, MLS Season Pass.

-Inter Miami vs Pumas | 17:30 (tiempo del centro de México) | Apple TV, MLS Season Pass.

-Minnesota United vs Atlético de San Luis | 18:30 (tiempo del centro de México) | Apple TV, MLS Season Pass.

-América vs Portland Tibers | 19:30 (tiempo del centro de México) | Apple TV, MLS Season Pass, TUDN y Nu9ve.

-Seattle Sounders vs Tijuana | 21:00 (tiempo del centro de México) | Apple TV, MLS Season Pass.