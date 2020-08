Rafa Puente y su zona de confort, más derrotas que victorias

Si algo caracteriza a Rafael Puente Del Río es el discurso para defender el trabajo de sus jugadores. Pero, en el plano de los números en la Liga MX, el ahora exentrenador del Atlas se queda con pocos argumentos... ¿Su zona de confort?

Después de lograr el ascenso a Primera División de los Lobos BUAP, Rafa estuvo sólo dos torneos en el banquillo. En el Apertura 2017, su primer torneo de Liga MX, logró siete triunfos, dos empates y ocho derrotas, mientras que en el Clausura 2018 sólo dos ganados, tres empatados y ocho perdidos; fue cesado para la fecha 13.

Para el Apertura 2018, Puente tomó las riendas del Querétaro. Ese semestre clasificó a los plumíferos a Liguilla tras siete victorias, cinco empates y cinco derrotas. en la Fiesta Grande no pasó de los cuartos de final, al ser eliminado por Cruz Azul (3-1 global).

En el Clausura 2019, el timonel no pasó la tijera tras siete fechas, de las cuales, no ganó ninguna: tres goles a favor por 18 en contra: Curiosamente, el duelo que activó la guillotina fue ante Lobos BUAP. Este año tampoco fue el bueno para Puente del Río.

En el Clausura 2020 -cancelado por la crisis sanitaria de coronavirus en el país-, tomó el banquillo del Atlas en la J-5, mas su debut no fue el esperado: 1-3 con el Monarcas Morelia. En resumen, en el primer semestre del año se reconcilió con la victoria, pero sólo una vez, y cinco duelos perdidos. Con el proyecto en la cuerda floja en el Guardianes 2020, a los rojinegros y a Rafa sólo les alcanzó para una igualada y tres caídas.

El saldo para el estratega de 41 años, al mando de los Zorros, fue de nueve cotejos (1-1-7), ocho goles a favor y 18 en contra, para una efectividad del 14 por ciento.

Cabe recordar que también se ha desempeñado como comentarista deportivo y actor de telenovelas. Pero fue en febrero pasado cuando Rafa prendió la polémica, por declarar que el periodismo vivía "en una zona de confort, sin riesgos".

TOTAL DIRIGIDOS EN LIGA MX: 65

GANADOS 17

EMPATADOS 12